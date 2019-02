Bloco Ovo da Madrugada promove ação educativa em escolas de Penedo

Data: 08/02/2019



O carnaval é a festa mais popular do Brasil, brincadeira que a cada ano agita Penedo nas chamadas prévias carnavalescas, na lavagem das escadarias da Igreja do Rosário dos Pretos e do beco ou nos blocos que cada folião/agremiação bota nas ruas.

A folia antecipada ganhou impulso ao longo da última década, desde os primeiros passos do Ovo da Madrugada, agremiação carnavalesca que completa onze edições no próximo dia 16 de fevereiro.

Ciente das responsabilidades relacionadas ao evento que atrai visitantes, desperta interesse da mídia e reúne milhares de pessoas, a diretoria do bloco que segue as tradições do Pinto e do Galo da Madrugada promove uma ação cidadã em escolas.

O trabalho nas salas de aula é realizado pelo professor e presidente do bloco, Alcides Regueira, e o radialista e tesoureiro da agremiação, Júnior Dantas, e aborda o respeito ao acervo histórico penedense – patrimônio nacional – e os riscos de intoxicação por uso de produtos inadequados durante o ‘mela-mela’.

Redação

Além do bate-papo descontraído, alunos e alunas do Ensino Fundamental Maior e do Ensino Médio estão sendo convidados a pensar e refletir sobre o carnaval. A festa é tema de redação proposta aos estudantes, com julgamento do texto sob a responsabilidade da equipe pedagógica das escolas.

Quem se sair melhor, leva uma camisa do Ovo da Madrugada e a divulgação do trabalho nas redes sociais do bloco que bota o frevo, bonecos gigante e muita alegria no Centro Histórico da Cidade dos Sobrados.

O resultado das redações em cada escola será divulgado na próxima semana. As unidades visitadas até esta sexta-feira, 08, foram Escola Sagrado Coração de Jesus, Colégio Diocesano de Penedo, Escola Nossa Senhora Auxiliadora e Colégio Imaculada Conceição.

por Assessoria