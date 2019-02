Dimensão Capela e ASA empatam 2×2 em jogo sem torcida

Data: 09/02/2019



O Dimensão Capela recebeu a equipe do ASA na tarde deste sábado (9), no Estádio Manoel Moreira, em Capela. A partida abriu a 4ª rodada do Campeonato Alagoano. O jogo terminou empatado por 2×2.

Bebel e Elenilson marcaram para o Dimensão enquanto Romário e Ciel empataram para o time visitante. No final do jogo, ainda houve uma confusão entre os jogadores mas os ânimos foram acalmados rapidamente.

A partida marcou a reestreia do técnico Nedo Xavier (ASA) e a estreia de Paulo de Freitas pelo Dimensão Capela.

Com o resultado, o time de Capela permaneceu na 5ª colocação, mas agora com 4 pontos, enquanto o ASA também continuou onde estava na 7ª colocação com 3 pontos conquistados até agora.

As duas equipes agora voltam as atenções para os próximos jogos no estadual. O Dimensão recebe o Jaciobá, no Manoel Moreira, em Capela no dia 20/02 às 20h30 e o ASA enfrenta o CRB em seus domínios, às 16h do dia 24/02.

por Jean Nascimento/Gazetaweb