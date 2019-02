Previsão mostra predomínio de sol e tempo seco no final de semana

Data: 08/02/2019



A previsão para o final de semana em Alagoas mostra tempo seco com predomínio de sol, culminando em temperaturas elevadas. É o que consta no monitoramento feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), por meio da Sala de Alerta.

O tempo seco com sol inicia nesta sexta-feira (8), e tem continuidade no sábado (9) em todas as regiões. Quanto às temperaturas, na região do Litoral, a máxima pode chegar a 33° C. Já no Sertão, 37° C.

Para o domingo, explica o meteorologista da Semarh, Vinícius Pinho, há uma previsão de aumento de nebulosidade no período da tarde e à noite, na região do Litoral. Essa condição climática pode fazer com que chuvas fracas caiam no final do dia.

A previsão do tempo para todo o Estado pode ser acompanhada em www.semarh.al.gov.br, bem como no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para Android.

Fonte: Agência Alagoas