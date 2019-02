Penedo é considerada a 27ª cidade mais bonita do Brasil

Data: 09/02/2019



São muitos os motivos para os alagoanos sentirem orgulho de suas praias, sua culinária, seu artesanato, seu folclore e suas cidades, apesar de todos os problemas enfrentados com uma precária infraestrutura, particularmente no que refere a saneamento básico e lixo, que são os dois itens negativos mais observados por turistas. Mesmo diante de tantas situações adversas, Penedo, uma das mais antigas povoações de Alagoas e muito bem localizada as margens do Rio São Francisco, desbancou a capital e até famosas cidades do litoral e foi escolhida entre 31 cidades brasileiras como a 27ª mais bela do país.

A Revista Bula, de circulação nacional, realizou uma enquete entre os meses de fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, as mais belas cidades brasileiras.

A consulta foi feita a colaboradores, assinantes, a partir da newsletter, e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Mais de 10 mil participantes responderam a enquete.

As cidades foram divididas em seis categorias, de acordo com o número de indicações: +1000, +700, +500, +400 e +300. Entre elas, destacam-se Campos do Jordão, em São Paulo; Paraty, no Rio de Janeiro; Diamantina, em Minas Gerais; Rio de Contas, na Bahia; Alcântara, no Maranhão e Penedo em Alagoas, que recebeu mais de 500 indicações.

Rio de Janeiro foi a mais bem votada e Rio de Contas, na Bahia ficou na última posição.

A revista fez uma pequena resenha sobre a cidade dizendo: “Penedo foi o primeiro povoado de Alagoas e é considerada uma das cidades mais bonitas do estado. Fundada no século 16, ainda mantém um centro histórico preservado, com museus e igrejas históricas, como a Igreja de Santa Maria dos Anjos. Mas, a maior atração da região é o passeio de barco pelo Rio São Francisco, que passa por casebres ribeirinhos, jangadas coloridas e se finaliza no encontro do rio com o mar no Pontal do Peba”.

por Claudio Bulgarelli – Sucursal Região Norte/Tribuna Hoje