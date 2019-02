Com vitória dramática, Atlético-MG faz 3 a 2 no Danubio e está classificado na Libertadores

Data: 12/02/2019



Parecia uma classificação tranquila. O Atlético-MG chegou a abrir 3 a 0 sobre o Danubio ainda no primeiro tempo, no Independência. Porém, o time sofreu um gol no fim da etapa, foi o começo do drama. O Galo de rendimento no segundo tempo. O Danubio foi para o ataque e chegou ao segundo gol. Foi com sufoco. O torcedor precisou segurar os nervos. Mas o Atlético segurou o 3 a 2 e está classificado à terceira fase da Libertadores.

Primeiro tempo

O Atlético foi para cima. Buscou o gol desde o começo. Quem abriu o placar foi Luan, aproveitando rebote do goleiro Cristóforo. O Galo manteve a pegada. Em duas belas arrancadas, Ricardo Oliveira fez o segundo e terceiro gol do Atlético. No primeiro lance, ele foi derrubado na área pelo goleiro. O camisa 9 cobrou e fez 2 a 0. Depois, em outra arrancada, ele passou por Cristóforo e rolou para as redes. O Danubio diminuiu com Grossmüller, cobrando pênalti.

Artilheiro inspirado

Foi mais uma noite de brilho de Ricardo Oliveira, no primeiro tempo. Mostrou poder de arrancada, posicionamento e faro de artilheiro. Fez gol de pênalti. Fez gol passando pelo goleiro e mandando para as redes. Já são nove gols com a camisa do Atlético em cinco jogos disputados pelo atacante em 2019.

Segundo tempo

O Atlético-MG voltou em ritmo lento, desconcentrado, sem oferecer perigo ao Danubio. Aos 12 minutos, o susto. Victor foi surpreendido com um chute de Siles, de fora da área, que entrou no ângulo direito: 3 a 2. O Galo passou por momentos psicologicamente difíceis, apesar de o time uruguaio não criar nenhuma outra oportunidade clara. No fim, Cazares e Ricardo Oliveira tiveram chances para fazer o Galo respirar, mas a bola não entrou. E foi só. O time brasileiro manteve a vantagem conquistada nos minutos iniciais e garantiu a classificação.

Reforço no bolso

A classificação para a terceira fase garantiu ao Galo uma premiação de 550 mil dólares (cerca de R$2 milhões). Só de ter jogado contra o Danubio, colocou no bolso algo em torno de R$1,8 milhão. Com isso, o clube já arrecadou quase R$4 milhões em premiação nesta edição da Libertadores.

Agenda

O Atlético agora volta as atenções para o Campeonato Mineiro. No sábado, o time recebe o Tupi no Independência pela sétima rodada.



Fonte: Globoesporte