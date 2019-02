Na lutra contra o câncer, morre Deisi Cipriano, do Fat Family, aos 39 anos

Data: 12/02/2019



Deise Cipriano do Fat Family que estava em coma induzido na luta contra um câncer acaba de ter sua morte confirmada. Aos 39 anos de idade Deise faleceu na tarde desta terça-feira (12), em São Paulo. A confirmação da parte da cantora, que lutava contra um câncer no fígado, partiu da própria assessoria da famosa.

Com náuseas, febre e dificuldade para se alimentar, ela foi encaminhada para o Caio (Centro de Atendimento de Intercorrências Oncológicas), na capital paulista, e internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo na segunda-feira (11).Na manhã desta terça-feira (12), após sentir muita falta de ar e ter uma queda da pressão arterial, Deise foi sedada e entubada. Com isso, a pressão da cantora voltou ao normal e a falta de ar foi controladaa, mas ela está em coma, conforme informação de sua assessora de imprensa, Suh Souza. Aos 39 anos, a artista chegou a fica 19 dias em coma no ano passado, durante a primeira internação devido à doença.

Deise deixa uma filha, Talita Cipriano, que chegou a raspar o cabelo em homenagem a mãe durante o tratamento contra a doença. “Raspar o cabelo foi um sacrifício a Deus e para dar apoio e significado pra minha mãe de que ela não está sozinha. A família toda está sempre unida, agora mais ainda. Grata eternamente pela mãe e pai que Deus me deu. Não é fácil, Deus está no controle de tudo. Ajuda-me senhor, como minha alma chora”, lamentou Talita, no Instagram.

Fonte: TNH1