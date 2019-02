11º Batalhão de Polícia Militar recepciona novos policiais com semana de capacitação

Data: 13/02/2019



Na manhã desta quarta-feira o 11º Batalhão de Polícia Militar, sediado no município ribeirinho de Penedo, iniciou a semana de capacitação e nivelamento dos 48 novos soldados que vieram vindos para o reforço do policiamento do Batalhão. Durante toda a manhã do dia 12, os novos soldados conheceram as instalações do batalhão e foram recepcionados pelo comandante, o Tenente Coronel J. Junior juntamente com seus oficiais no auditório da unidade e posterior treinamento sobre conduta de patrulhamento. E no dia de hoje iniciaram as instruções sobre comunicação social, procedimentos administrativos nas ocorrências e uma explanação sobre legislação e procedimentos operacionais mais recorrentes, em ocorrências da área. Durante o restante da semana serão ministradas outras instruções bem como será feita a apresentação da área do batalhão na prática.

Para o comandante, Tenente Coronel J. Júnior , ” Esta chegada dos novos policiais na área do 11º BPM irá renovar a tropa e trazer maior segurança à sociedade , reforçando não só a cidade de Penedo, mas também toda a área do batalhão como Piaçabuçu, Feliz Deserto, Coruripe, Porto Real do Colégio, São Brás e Igreja Nova”.



por Redação com 11º BPM