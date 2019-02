CRB e ASA estréiam na Copa do Brasil e CSA apresenta reforços

Data: 13/02/2019

CRB e ASA estreiam na tarde de hoje na Copa do Brasil de 2019. Além da importância esportiva da competição, o lado financeiro pesa nos dois confrontos. Os times alagoanos fazem parte do Grupo III das cotas da CBF e receberam R$ 525 mil pela participação na primeira fase.

Quem passar, leva mais R$ 625 mil e garante uma receita importantíssima para o restante da temporada. Isso também aumenta a responsabilidade dos jogadores.

O CRB enfrenta o Brasiliense, às 15h30 (de Alagoas), em Taguatinga-DF, e vai com o que tem de melhor. O ASA viajou para Bragança, no Pará, e duela com o Bragantino-PA, também às 15h30 (de Alagoas).

Os times alagoanos jogam pelo empate nos dois confrontos. Se perderem, deixam a competição. Passando, o CRB enfrenta Sergipe ou Goiás na sequência. Garantindo a classificação, o ASA pega na próxima fase o Aparecidense ou a Ponte Preta.

A direção do Regatas confirmou a saída do zagueiro Rafael Bonfim. O jogador teve uma curta passagem pelo time regatiano. Ele chegou assinou contrato em dezembro e ontem foi desligado do clube ao receber uma proposta do exterior.

Segundo o vice de futebol, Thiago Paes, a direção regatiana irá avaliar possíveis chegadas para as vagas do zagueiro Rafael Bonfim e o atacante Wallyson. Até o momento, essas foram as únicas baixas no plantel alvirrubro nesta temporada.

A delegação do CRB viaja na tarde passada), às 16h30, em voo direto para Brasília-DF, onde desembarcou por volta às 20 horas, iniciando o regime de concentração para o jogo da tarde de hoje contra o Brasiliense, no Serejão, pela estreia na Copa do Brasil de 2019. Roberto Fernandes não deu nenhuma pista com relação ao time que vai entrar em campo logo mais.

Amanhã a delegação sairá de Brasília, às 14h30, com destino a Natal-RN, onde chega no período da noite e já concentra também. E na sexta-feira (15) à tarde faz um treinamento visando ao jogo contra o ABC, no próximo sábado (16), às 16 horas, no Frasqueirão, mas pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

CSA APRESENTOU NOVO ZAGUEIRO

O elenco azulino se reapresenta na tarde de ontem, no Mutange. Sob o comando do técnico Marcelo Cabo, os jogadores realizaram uma atividade regenerativa. Lesionados, os volantes Amaral e Jhonnatan estão sendo reavaliados para saber se já voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Ontem os dirigentes promoveram a apresentação oficial do zagueiro Ronaldo Alves, (ex-Sport), anunciado como novo reforço do CSA no final de semana. Apresentação de hoje será do atacante Cassiano.

Com Arivaldo Maia, Gazetaweb e GloboEsporte/AL