Entrega das Cestas Nutricionais tem início pelo povoado Ponta Mofina

Data: 13/02/2019



A Secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social- Semthas iniciou na última terça-feira (12), mais uma entrega de cestas nutricionais em Penedo para gestantes e nutrizes, beneficiarias do Programa das Cestas Nutricionais para complementação alimentar e nutricional, que estão em situação de vulnerabilidade social. A entrega começou no povoado Ponta Mofina zona rural e seguirá de acordo com o cronograma nos povoados e unidades básicas de saúde de Penedo.

As referidas entregas estão sendo feitas para as beneficiárias do programa já cadastradas e em acompanhamento no Posto de Saúde com pré-natal em dia, para as gestantes. Já para as nutrizes as beneficiarias devem estar em dia com a vacina da criança e o teste do pezinho, além de acompanhamento de peso e altura do bebê.

De acordo com a Coordenadora do programa em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, estão presentes as equipes do Programa das Cestas Nutricionais da SEMTHAS e profissionais de saúde( enfermeiros, médicos e agentes comunitários), realizando juntos o atendimento e acolhimento das beneficiárias, sendo que a equipe do Programa fez a liberação e entrega das Cestas Nutricionais para todas as beneficiarias cadastradas que estavam em dia com o acompanhamento do pré-natal ou da criança.

“Saber que cada cesta entregue representa a garantia da assistência à saúde e alimentação adequada para famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional torna ainda maior a vontade de fazer muito mais. O trabalho em equipe faz a diferença na vida de cada família cadastrada. Cada cesta entregue significa saúde em dia e prevenção”, destacou.

Na próxima sexta-feira (15) será a vez do Povoado Cooperativa. Já na zona urbana as entregas começam no próximo dia (26), pelas unidades de saúde Cohab e São José, devendo as beneficiárias procurar as respectivas unidades de saúde ao qual estão inseridas, com exceção das beneficiarias que receberão as cestas nutricionais nos CRAS- Centro de Referência em Assistência Social dos Bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio e que são acompanhadas pelas unidades de saúde dessas localidades, cujo as entregas ocorrerão respectivamente nessa quarta-feira (13) e na próxima segunda (18).

Fonte: Ascom/PMP