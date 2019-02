Centro de Diagnóstico de Penedo será reinaugurado próxima terça-feira completamente reformado

Data: 14/02/2019



Na próxima terça-feira (19), às 11 horas, a Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria municipal de Saúde reinaugurará o Centro de Diagnostico, que passará a se chamar Centro de diagnóstico Almir Nogueira Lopes. O prédio teve sua estrutura completamente transformada, com um novo local para atendimento e uma nova sala somente para entrega de exames, além de novos banheiros, consultórios, contando também a aquisição de novos equipamentos, climatização e mobiliário.

Com a reforma das instalações e compra de novos equipamentos, a prestação de serviços de saúde aos pacientes do SUS, da rede municipal de saúde de Penedo deverá ficar ainda melhor. A expectativa será ampliar a realização de tomografias ao dia, além de realizar raios x todos os dias e também ultrassons e mamografias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, com a restruturação do Centro de diagnostico também serão resolvidos os problemas nas filas de espera por exames, já que será adotado o sistema de marcação desses exames nos próprios postos de saúde, da mesma forma que já ocorre com as marcações para especialistas. Além disso, com a ampliação do Centro de diagnóstico, os pacientes terão mais conforto durante o período em que estiverem naquela unidade de saúde.

Um dos equipamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de saúde para ser instalado no novo Centro de Diagnostico do município foi um novo tomógrafo onde foram investidos 1,3 milhões de reais. O Tomógrafo digital possui 32 canais, com alto nível de tecnologia, para o melhor atendimento dos pacientes da rede pública municipal, que passarão a contar com um atendimento mais eficiente na realização desse tipo de exame.

A modernização do centro de diagnostico também recebeu recursos dos senadores Renan Calheiros e Fernando Collor, e também ao deputado federal Marx Beltrão. Eles Destinaram recursos via emenda parlamentar para equipar o Centro de Diagnóstico com diversos aparelhos, todos de última geração.

Fonte: Ascom/PMP