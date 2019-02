Polícia Militar prende jovens suspeitos de roubar loja no centro de Maceió

Data: 14/02/2019



Dois jovens foram presos suspeitos de roubar uma loja no centro de Maceió nesta quinta-feira (14). Com eles, a polícia apreendeu armas, drogas e munições.

A Polícia Militar informou que foi acionada para um roubo a uma loja de material esportivo. Militares da Radiopatrulha estiveram no local, mas os assaltantes já haviam fugido. Pelas imagens do sistema de segurança no estabelecimento, a polícia passou para outras equipes as características dos criminosos.

Militares do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM) comunicaram que localizaram dois suspeitos no bairro do Feitosa. Diego Ferreira Vieira, 23, e Luiz Felipe da Silva Macena, 18, foram abordados. Um deles teria levado os policiais até uma residência onde estaria a arma usada no crime.

Durante as buscas, a polícia aprendeu um revólver de calibre 38, com 5 munições intactas, 365g de maconha, 10g de crack, 13 pinos para armazenar cocaína, dois aparelhos celulares, dois relógios, três correntes, uma1 pulseira e uma moto Bros.

Os suspeitos foram levados para Central de Flagrantes onde foram autuados por roubo e tráfico de drogas.

Fonte: G1/AL