Cestas nutricionais são entregues no CRAS Senhor do Bonfim

Data: 15/02/2019



Na tarde da última quarta-feira (13), as equipe do CRAS-Centro de referência do Bairro Senhor do Bonfim e NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família receberam as gestantes e nutrizes acompanhadas pela Unidade de Saúde do bairro e que frequentam o SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo para mais um encontro quinzenal referente ao Programa das Cestas Nutricionais e que faz parte das condicionalidades para recebimento daquele beneficio.

Estiveram presentes 44 beneficiárias, que além de receberem as cestas, tiveram orientações pelas equipes sobre a importância do pré-natal.

Na ocasião as beneficiarias também receberam suas referidas cestas nutricionais devendo para isso está cadastradas no Programa e com acompanhamento de saúde e frequência em dia, sendo essas: o pré-natal em dia, para as gestantes. Já para as nutrizes as beneficiarias devem estar em dia com a vacina da criança e o teste do pezinho, além de acompanhamento de peso e altura do bebê.

“Parabéns a toda equipe em nome da Coordenadora Cilene Santos e as Assistentes sociais Rose Viana e Elayne Magalhães e nosso muito obrigada à enfermeira Taniele e os agentes comunitários de saúde do Posto Oiteiro”, destacou a Coordenadora do Programa das Cestas Nutricionais Leidy Ane Oliveira.

Na próxima segunda (18) será a vez das beneficiarias do CRAS do bairro Santo Antônio que são acompanhadas pelas unidades de saúde do bairro.

Fonte: Ascom/PMP