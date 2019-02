CMP aprova reajuste salarial para agentes de saúde e forma comissões permanentes

Data: 15/02/2019



Câmara Municipal de Penedo aprova reajuste salarial para agentes de saúde Duas categorias do funcionalismo municipal penedense passam a ter salário reajustado a cada aumento concedido pelo governo federal. O ganho para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) foi incluído, por meio de emenda aditiva, no Projeto de Lei 04/2019, aprovado nesta quinta-feira, 14, na Câmara Municipal de Penedo (CMP).

A proposta de vincular o reajuste do piso nacional das duas categorias ao salário dos agentes de saúde da Prefeitura de Penedo foi apresentada pela bancada parlamentar de oposição e aprovada por unanimidade. Com a emenda, além de equiparar o vencimento dos ACSs e ACEs do município ao piso nacional, todo aumento concedido em nível nacional para esses trabalhadores também será repassado aos agentes da Secretaria de Saúde de Penedo.

Cidadã Penedense

Ainda na sessão desta quinta-feira, 14, a Câmara Municipal de Penedo aprovou a concessão de título de cidadã penedense para a Irmã Paola Pellandra, missionária italiana do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora.

O Decreto Legislativo que concede a honraria para pessoas com reconhecidos serviços prestados à população de Penedo é de autoria do Vereador Bili Marques.

A Irmã Paola tem mais de 65 anos de vida dedicada à recuperação e assistência de crianças e adolescente, sendo a principal administradora do Centro Juvenil instalado em 2009 no bairro Vila Matias, situado na parte alta de Penedo.

Estudantes na CMP

A segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Penedo em 2019 contou com a presença de estudantes do Ensino Médio e da Professora Andrezza Galvão, grupo da Escola Nossa Senhora Auxiliadora.

Além da oportunidade de conhecer, in loco, os trabalhos do legislativo na Sala das Sessões Sabino Romariz, os estudantes interagiram com os vereadores. Durante um breve intervalo da reunião, alguns questionaram o uso do telefone celular, pelos parlamentares, no plenário.

Os representantes do povo penendese esclarecem que a tecnologia é necessária para agilizar a troca de informações entre eles e realizar pesquisa sobre qualquer assunto em debate, sem interferir no andamento dos trabalhos.

Presidente Marcelo Pereira

Aproveitando o debate, o Presidente Marcelo Pereira informou que há um estudo de viabilidade para a aquisição de notebooks para os legisladores usarem durante as sessões. Ele também está analisando a possibilidade de investimento em mobiliário para diversos setores da CMP e novos equipamentos de trabalho para servidores da Câmara.

Em resposta à cobrança que fez aos blocos parlamentares na sessão passada, Marcelo Pereira recebeu as indicações das lideranças das duas bancadas e os nomes dos respectivos grupos para compor as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Penedo.

O bloco de situação tem como líder o Vereador Rogério José da Silva (Rogério dos Peixotos) e o de oposição será liderado por Fagner Matias. O líder do governo na CMP continua sendo o Vereador Bili Marques. Com a indicação dos nomes, as Comissões apresentam as seguintes composições:

COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO

Presidente – Derivan Thomaz

Relator – José Carlos Vicente dos Santos (Macaxeira Enfermeiro)

Membro – Paulo Roberto Ferreira (Roberto da Farmácia)

COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS

Presidente – Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó)

Relator – Edivaldo Cícero dos Santos

Membro – Antônio Nélson Oliveira de Azevedo Júnior (Nelsinho)

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA

Presidente – Josué da Silva Marques (Bili Marques)

Relator – Rogério José da Silva (Rogério dos Peixoto)

Membro – José Evaldo dos Santos Monteiro (Valdinho Monteiro)

