Prefeitura doa área para virar sede da Associação dos Moradores do Povoado Manimbú

Data: 15/02/2019



O prefeito Marcius Beltrão (PDT), assinou nesta sexta-feira, 15, um contrato de cessão de uso de uma área no povoado Manimbú. O local onde funcionava uma escola da rede municipal estava abandonado, e agora passa para a Associação dos Moradores.

A oficialização do ato ocorreu na presença do vereador José Carlos Vicente (Macaxeira Enfermeiro), do chefe de Gabinete Alfredo Pereira e do presidente da Associação dos Moradores do Povoado Manimbú (AMAPROMA). O agricultor e presidente da entidade, Ailton Alves Santos, comemorou:

“Agora teremos um local adequado para realizar reuniões, discutir nossas demandas com os moradores e agricultores. Também teremos local para receber os gestores do Município. Vamos fazer uma reforma no prédio e deixar do nosso jeito. Agradeço ao prefeito Marcius Beltrão por olhar pela nossa comunidade”.

O imóvel que pertence ao Município, segundo uma das cláusulas do contrato, só poderá ser usado pela associação dos moradores e seus fins. Devendo a entendida zelar pelas suas instalações.

“O papel do poder público é contribuir com o fortalecimento das instituições que também lutam pela população. Tenho certeza que a Associação dos Moradores do Povoado Manimbú cumpre com sua finalidade. Então, desejo boa sorte, façam bom uso das instalações e podem contar sempre com a nossa administração”, comentou o prefeito Marcius Beltrão.

Fonte: Ascom/PMP