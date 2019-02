Semthas realizará campanha contra o trabalho infantil durante bloco carnavalesco no sábado (17)

Data: 14/02/2019



A Semthas- Secretaria municipal do trabalho, habitação e Assistência Social realizará no próximo sábado (17) durante a prévia carnavalesca do Bloco Ovo da Madrugada, uma campanha que faz parte das ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil denominado “No verão trabalho infantil não”, com panfletagem e orientações aos foliões sobre a necessidade de se combater a prática.

O programa foi criado a fim de conscientizar a população sobre os malefícios do trabalho infantil, que aumenta com a chegada do verão. A campanha é promovida pela Secretaria de Estado da assistência e desenvolvimento social (Seades), em parceria com os municípios, sendo realizada nas cidades que possuem rios ou praias.

“Como o fluxo de pessoas no local é muito grande, iremos abordá-las para que eles refresquem suas ideias sobre o trabalho infantil”, destacou a Coordenadora das ações estratégicas Didiany Costa Bezerra.

Fonte: Ascom/PMP