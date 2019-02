CRB desperdiça chances e empata sem gols com o ABC no Frasqueirã

Data: 16/02/2019



O Clube de Regatas Brasil desperdiçou boas chances no segundo tempo e empatou em 0 a 0 com o ABC na tarde deste sábado (16), no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O ABC agora tem cinco pontos e ocupa a sexta posição do Grupo B. Invicto na temporada, o CRB segue sem vencer na Copa do Nordeste. O Galo chegou ao quarto empate em quatro jogos, somou quatro pontos e caiu para a quinta posição do Grupo A.

Próxima rodada

O ABC encara o Salgueiro no dia 2 de março, às 18h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal. O CRB tem pela frente o clássico com o CSA na quinta-feira, dia 7 de março, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os jogos são válidos pela quinta rodada do Nordestão.

Fonte: TNH1