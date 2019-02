Defesa Civil diz que simulado no Pinheiro superou expectativa de público

Data: 16/02/2019



Após o simulado de evacuação do bairro do Pinheiro, realizado na tarde deste sábado (16), representantes da Defesa Civil realizaram uma coletiva para apresentar um balanço sobre a ação. Para eles, apesar das críticas dos moradores, o simulado aconteceu dentro do que era esperado.

“Nos já tínhamos previsto que algumas pessoas não chegariam no tempo estabelecido, mas queríamos que a população conhecesse as rotas”, explicou o tenente Moisés.

Sobre as críticas que não tinha transporte para os moradores idosos, o tenente destacou que não era preciso que todos participassem do simulado. “Não teria a necessidade de que crianças ou enfermos participassem”. No entanto, ele explicou que tinha a equipe para levar a população até o ponto de apoio.

O tenente falou ainda sobre a falta de sirenes, outro ponto criticado pelos moradores. “Na situação real, nós vamos acionar o plano. Quando tiver um tremor de terra vamos informar e solicitar que as pessoas saiam antes de suas casas. Vários aspectos vão ser discutidos”.

O representante da Defesa Civil destacou ainda que esse foi um simulado simples. “A informação foi passada à população, porém 20 mil pessoas poderiam se prejudicar. Esse foi um simulado simples. O objetivo foi feito, as pessoas saíram de suas casas. Garanto que em uma situação real elas vão conseguir chegar antes do tempo planejado”.

Relatório com as causas

Durante o simulado, muitos moradores criticaram a falta de informações. Eles cobram as causas e soluções para a situação do bairro. De acordo com o tenente Moisés, em cerca de 70 ou 90 dias, um relatório será apresentado com as causas das fissuras.

“Esse simulado é um dos pontos do plano de contingência. É importante a participação da população, foi um norte caso ocorra algo pior. O plano foi muito bem elaborado e está sendo colocado em prática. Além disso, superou a expectativa de público”.

Os moradores também criticaram a orientação para retirar os animais das casas. Segundo o tenente Moisés, durante o simulado um carro do órgão competente estava disponível para acolher os animais. “Nós tínhamos dois zootecnistas e veterinários para realizar os tratamentos durante a simulação”.

Durante a coletiva, o tenente Moisés também frisou que a população teve uma participação efetiva. E que os órgãos competentes fizeram várias observações, que serão discutidas em uma reunião que será marcada futuramente.

Protesto

Sobre o protesto na tarde deste sábado (16), o Coordenador da Defesa Civil, Dinário Lemos, informou que o órgão está fazendo o cadastro para a retirada das famílias da área vermelha. “Até esta última sexta-feira (15), faltavam 120 unidades habitacionais serem retiradas da área vermelha. A área laranja seguem sendo monitorada”.

Fonte: Gazetaweb