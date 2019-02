Polícia Militar prende jovem e apreende 14 quilos de maconha em Maceió

Data: 16/02/2019



Militares do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) prenderam um jovem e apreenderam 14 quilos de maconha prensada no conjunto Santa Maria, no bairro Cidade Universitária, na parte alta de Maceió, neste sábado (16).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes chegaram ao local após levantamentos do serviço de inteligência sobre a entrega de um carregamento de entorpecentes. A droga seria deixada na praça do conjunto, que fica às margens da rodovia BR-104, para que uma pessoa fosse buscar.

Os militares ficaram aguardando o momento da entrega da droga. No entanto, enquanto chegava ao local, um jovem percebeu a presença das guarnições e fugiu entrando em uma residência, mas foi capturado pela polícia.

Luciano Lamenha da Silva, 23, foi preso e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. A droga que havia sido deixada na praça foi apreendida.

Fonte: G1/AL