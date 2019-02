Preço da gasolina recua 1,54% nos postos alagoanos, aponta levantamento da ANP

Data: 17/02/2019



O valor médio da gasolina comum comercializada em Alagoas recuou 1,54% esta semana, na comparação com a semana anterior, segundo levantamento divulgado neste sábado (16), pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De acordo com os dados, o preço médio do combustível comercializado nos 57 postos pesquisados recuou de R$ 4,382 para R$ 4,349.

Entre os dias 10 e 16 deste mês, o valor da gasolina comum estava mais baixo nos postos da capital alagoana, onde o produto foi comercializado a R$ 4,209, em média. Já o preço mais alto foi encontrado no município de Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas, a R$ 4,926 em média.

O levantamento da ANP revela também que o preço do etanol hidratado comercializado nos postos alagoanos recuou 1,50% na semana, saindo de R$ 3,316 na semana passada, para R$ 3,266. Assim como o preço da gasolina, o valor do etanol mais baixo foi encontrado nos postos de Maceió, a R$ 3,236. Delmiro Gouveia também registrou o preço médio mais alto para o etanol, a R$ 3,734, em média.

Competitividade

De acordo com a ANP, abastecer o veículo com etanol hidratado esta semana não é mais vantajoso do que abastecer com gasolina. Para saber se há vantagem, basta multiplicar o preço do litro da gasolina por 0,7: se o litro do etanol estiver abaixo do resultado da conta, é mais vantajoso; se estiver acima, não compensa.

Segundo a ANP, a convenção é que o preço do álcool deve ser de até 70% o da gasolina, quer dizer, deve ser pelo menos 30% mais barato, já que o litro dele é menos eficiente e rende menos quilômetros.

por Carlos Nealdo/Gazetaweb