CSA vence Salgueiro e mantém invencibilidade na Copa do Nordeste

Data: 17/02/2019

Na noite deste domingo, o CSA venceu o Salgueiro por 1 a 0, gol marcado por Patrick Fabiano, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, a equipe de Alagoas está em segundo lugar do Grupo B, com oito pontos conquistados. Já o time pernambucano mantém a ponta do Grupo A, somando cinco pontos.

O próximo compromisso dos comandados de Marcelo Cabo será no próximo domingo, às 16h00 (horário de Brasília) contra o CEO, pelo Campeonato Alagoano. O Salgueiro pegará o América, no Pernambucano.

O jogo – Jogando em casa, o CSA começou a partida dominando as ações do jogo e chegou com perigo pela primeira vez logo aos seis minutos. O lateral esquerdo Régis avançou, recebeu lançamento do atacante Patrick Fabiano, tentou encobrir o goleiro e mandou a bola perto do gol.

A resposta do Salgueiro veio aos 17 minutos. Após cruzamento pela esquerda, o atacante Muller Fernandes dominou e limpou a marcação, mas finalizou para fora. Aos 27, o mesmo Muller finalizou rasteiro e obrigou o goleiro João Carlos a fazer boa defesa.

Vendo o adversário melhorar em campo, o CSA pressionou mais na segunda metade da primeira etapa. Aos 33 minutos, Rafinha chutou de fora da área e Luciano defendeu. Aos 41, Matheus Sávio acertou o travessão do Salgueiro na melhor chance de gol do primeiro tempo.

De volta do vestiário, o time da casa continuou atacando. Logo no primeiro minuto da etapa final, Matheus Sávio recebeu de Régis e, cara a cara com Luciano, finalizou sem força e permitiu a defesa. Aos seis, Matheus Sávio novamente finalizou com perigo, mas o goleiro do Salgueiro defendeu mais uma.

Aos nove minutos, o CSA perdeu mais uma chance de abrir o placar. Após cruzamento de Hiago pela esquerda, Patrick Fabiano cabeceou livre de marcação, mas mandou a bola para fora. A busca pelo gol continuou e, aos 16 minutos, Rafinha finalizou forte para outra boa defesa de Luciano.

Depois de tanto insistir, o time da casa finalmente chegou ao primeiro gol do jogo. Aos 17 minutos, Régis recebeu de Matheus Sávio pela direita, se livrou da marcação e cruzou. Patrick Fabiano acertou cabeceio firme e abriu o placar para o CSA.

Na reta final do confronto, o CSA seguiu pressionando e perdendo boas oportunidades. Entretanto, o placar final não se alterou, com vitória dos alagoanos por 1 a 0.

Fonte: Terra