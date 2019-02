Marcius e Ronaldo Lopes caem na folia das prévias carnavalescas em Penedo

Data: 18/02/2019

O prefeito Marcius Beltrão e o vice-prefeito, Ronaldo Lopes têm participado de praticamente todas as prévias carnavalescas da cidade de Penedo. Mais que participar, os dois gestores públicos tem incentivado aos blocos manterem suas tradições e levarem principalmente o frevo às ruas da histórica cidade.

As prévias carnavalescas em Penedo começaram no dia 02 de fevereiro com o Bloco do Comerciário. De lá pra cá já desfilaram ‘A Nata dos Músicos Penedenses’, ‘O Molinho’, ‘Boneca Raquel’, ‘Ovo da Madrugada’ e neste domingo(17), será a vez do Bloco H2O entrar na Avenida Wanderley a partir das 15 horas com a banda seeway. Já na comunidade quilombola do Oiteiro, acontece a Lavagem do Bonfim com a participação de baianas e orquestras de frevo.

Para Marcius Beltrão a realização de prévias antecedendo o período de carnaval garante o fomento da economia local, aquecendo as vendas no comércio e também gerando renda com o mercado informal. Já o vice-prefeito Ronaldo Lopes destaca que a cidade se tornou destino durante o Carnaval para centenas de pessoas que ocupam os leitos das pousadas e hotéis da cidade, buscando tranquilidade durante o reinado de momo.

Vários prédios da cidade também, a exemplo de escolas e espaços religiosos, também são ocupados durante o Carnaval para a realização de retiros espirituais, onde principalmente jovens, preferem a oração à cair na folia durante os dias de festa mundana.



Fonte: Ascom/PMP