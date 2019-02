Problemas em cursos à distância da Ufal afetam estudantes no interior

Data: 18/02/2019

Estudantes de cursos de Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB) ofertados pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) estão enfrentando problemas para terem acesso às aulas presenciais, por falta de recursos por parte da instituição, para o pagamento até mesmo do transporte de professores. Com isso, cursos como o de geografia dos polos de Arapiraca e Palmeira dos Índios, que já deveriam ter encerrado, ultrapassam prazos e os formando têm reclamado da falta de informações e resolução dos problemas. A instituição informa que a situação deve se normalizar a partir do próximo mês de março.

Por meio de sua assessoria de comunicação, a Ufal reconhece a falta de recursos destinados aos cursos de EAD, mas afirma que “o problema de orçamento já foi resolvido e que falta resolver a questão contratual com a empresa que presta serviço de transporte para os professores”. Este último problema, ainda conforme a instituição, deve ser resolvido no mês de março.

Mas, para quem está matriculado, as dificuldades têm sido recorrentes, resultando no cancelamento de aulas presenciais constantemente e na reposição de matérias. Para aula de campo, obrigatória o curso de geografia, que os alunos devem realizar este mês até a cidade de Marechal Deodoro, cada um deles terá que dividir a conta para o pagar o fretamento do ônibus no valor de R$ 1.100

“O problema afetou todo o serviço de transporte da universidade. O problema existe e já foram tomadas todas as providências necessárias. Não foi só o curso de geografia, afetou toda a EAD”, confirma Diego Souza, chefe da Coordenadoria Institucional de Educação à Distância da Ufal.

“Professor disse que não sabe quando vamos ter aula de reposição de matéria e que a gente faça o que puder fazer. Eles não dão esperança nenhuma. Um descaso que na verdade acontece no curso. E nem é esse custo todo não. É falta de boa vontade mesmo. Até para responder um e-mail eles demoram”, lamentar Tatianne Souza, aluna de geografia.

Mesmo com recorrentes dificuldades, a Ufal, após liberação da Caps, que coordena os cursos EAD da UAB no Brasil, deve lançar novo edital ainda neste primeiro semestre para vestibular aos cursos de letras/português, letras/espanhol e matemática.

por Marcelo Amorim/Gazetaweb