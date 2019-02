Vereador morre em capotamento na cidade de Girau do Ponciano

Data: 18/02/2019

Um vereador de Girau do Ponciano, Agreste de Alagoas, morreu após um capotamento no distrito de Canafístula do Cipriano, na zona rural do município. Segundo informações do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM), mais três pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta das 20h30 de domingo (17).

O vereador identificado como José Lima Maurício, 45, o ‘Zé Maurício’, já chegou em óbito no Hospital de Emergência Daniel Houly, em Arapiraca.

As outras vítimas, que estavam no carro do vereador, foram identificadas como Sheila Alves Pereira, 39; Fabiano Alves Pereira, 40; e uma criança de cinco anos.

“O que nós conseguimos apurar foi que o carro vinha em alta velocidade, quando a condutora perdeu o controle e veio a capotar” disse o soldado Vitor Hugo.

Segundo a assessoria da unidade de saúde, os três pacientes sofreram escoriações pelo corpo e seguem em observação.

Fonte: G1/AL