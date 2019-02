Campanha realizada nas redes quer mudar nome do Trapichão para Rainha Marta

Data: 19/02/2019



A jogadora alagoana Marta, que é a única atleta (entre homens e mulheres) a vencer seis vezes o prêmio de melhor jogadora do mundo da Fifa, completa 33 anos nesta terça-feira (19), e teve seu nome lembrado numa campanha encabeçada pelo comentarista do Sportv, Sérgio Xavier, em sua página oficial na rede social Twitter para que o Estádio Rei Pelé, em Maceió, altere sua nomenclatura para Rainha Marta.

O maior templo do futebol alagoano tem, mais uma vez, uma campanha para alterar o nome, reconhecendo a filha da terra como maior expoente do futebol alagoano. Ao longo dos anos, outras campanhas já foram realizadas por diversas personalidades para que a jogadora alagoana pudesse ser homenageada, mas todas sem sucesso.

Segundo o comentarista, o Rei do futebol aceitaria retirar seu nome para que fosse colocado o de Marta. Ele diz que grandes monarcas são generosos e, diante disso, a mudança seria totalmente possível. “É só falar com o Rei. Ele vai topar na hora, porque grandes monarcas são generosos”. Xico Sá é outro nome que também aderiu à campanha. O jornalista e nordestino é grande defensor do futebol da região.

O post de Sérgio Xavier gerou opiniões de seus seguidores a favor da mudança, mas também trouxe contrários à proposta. Alguns usuários até citaram que o Rei não aceitaria a mudança e não seria bom retirar uma homenagem histórica,

“Homenagear alguém é sempre bonito e deve ser estimulado, principalmente em vida. Mas não gosto da ideia de retirar essa homenagem já feita há décadas e reconhecida em todo o Brasil. Seria como trocar o nome do autódromo de Interlagos para Ayrton Senna ou o Maracanã para Arthur Zico”, expôs um dos seguidores.

Por sua vez, um dos comentários no post fala que a mudança já é solicitada há um certo tempo, mas que existe um medo dos alagoanos que, diante da decisão da alteração, o restante do país não acolha o novo nome do estádio.

“Esta campanha acontece há muito tempo aqui, mas existe um temor de o Brasil se voltar contra os alagoanos. Acho esta proposta mais do que justa. Marta é a maior e melhor representante do futebol do estado”, apontou um dos usuários da rede social.

Apesar de permanente a campanha, a proposta de mudar o nome do Rei Pelé chegou ser aprovada por meio de projeto de lei na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE) no ano de 2008. À oportunidade, os deputados aprovaram a mudança, mas a proposta foi vetada pelo então governador Teotonio Vilela Filho (P



por Jean Nascimento/Gazetaweb