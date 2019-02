Diteal abre inscrições para estágios em diversas áreas

Data: 19/02/2019



A Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas (Diteal) deu início ao processo seletivo para contratação de estagiários. Os interessados devem se inscrever entre os dias 19 e 24 de fevereiro. As vagas são para os cursos de Ciências Contábeis, Jornalismo e Relações Públicas, Ufal, e Eletrotécnica, Ifal.

São seis vagas para alunos de Relações Públicas, uma para Jornalismo, uma para Ciências Contábeis e uma para Eletrotécnica. A duração do estágio é de seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses. Os candidatos selecionados receberão o salário mínimo vigente, auxílio transporte, terão seguro de vida e deverão cumprir carga horária de até seis horas diárias.

A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, os interessados devem enviar cópias do comprovante de matrícula na faculdade, do histórico escolar, do RG, CPF e comprovante de residência, além do currículo, para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..”>estagioditeal@gmail.com.

No caso de jornalismo, os candidatos devem ter interesse em assessoria de comunicação, estar entre o 5º e o 7º período do curso e dispor de flexibilidade de horário. Ter conhecimento em fotografia, artes para redes sociais e domínio de mídias digitais são diferenciais importantes.

Após análise dos documentos, os candidatos pré-selecionados vão ser chamados para a Diteal, onde responderão a um questionário com perguntas específicas sobre a instituição e serão entrevistados.

O resultado da pré-seleção será publicado no dia 25 de fevereiro e a entrevista irá ocorrer no dia 27, na Diteal. O resultado final será publicado no site www.diteal.al.gov.br, no dia 28 deste mês.

Fonte: Agência Alagoas