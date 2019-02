Inscrições para o edital de Carnaval se encerram nesta quarta-feira (20)

Data: 19/02/2019



As inscrições para o Edital de Credenciamento de Artistas especial para os festejos carnavalescos se encerram nesta quarta-feira (20). Os interessados devem entregar os envelopes e protocolar a documentação e formulários até as 16h, no setor de protocolo da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O edital completo está disponível no link https://bit.ly/2IC1o74.

Serão R$ 280 mil destinados a atrações artísticas carnavalescas, tais como: Blocos Carnavalescos, Ligas Carnavalescas, Escolas de Samba, Grupos Afro-Alagoano. “A seleção visa promover o fomento e a difusão dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba em todo o Estado, bem como o fortalecimento e a democratização do carnaval, valorizando as tradições, a participação das comunidades locais com o repasse democrático dos recursos alocados para apoio ao Carnaval de Alagoas”, explica o secretário Paulo Poeta.

Poderão participar desta convocatória, as pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, representante de um ou mais grupos que deverão estar comprovadamente, por meio de fotos ou vídeos, em pleno funcionamento por no mínimo três anos.

Os blocos carnavalescos serão selecionados tendo como base o mapa de Regiões de Planejamento de Alagoas, da seguinte forma: 18 blocos carnavalescos para a região Metropolitana; 32 blocos carnavalescos para as demais localidades, sendo quatro blocos carnavalescos por região.

O valor a ser destinado a cada bloco carnavalesco é o de R$ 4 mil. Já para as Escolas de Samba, R$ 10 mil. O resultado final será divulgado no dia 27 de fevereiro.

Fonte: Agência Alagoas