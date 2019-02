Município investe mais de R$ 3 milhões e população penedense ganha moderno Centro de Diagnóstico com tomógrafo

Data: 19/02/2019



Os penedenses que dependem da saúde pública ganharam nesta terça-feira, 19, um moderno Centro de Imagem. A entrega oficial do núcleo que passou por investimentos na modernização das instalações e aquisição de equipamentos de última geração foi realizada pelo prefeito Marcius Beltrão (PDT). O projeto recebeu mais de R$ 3 milhões, recursos de emenda parlamentar e do Município.

Emocionado com a realização, o secretário de Saúde Pedro Madeiro disse que tem convicção que sua missão vem sendo cumprida, e que o povo penedense reconhece as realizações: “Como foram bons os embates na Câmara de Vereadores e as cobranças da população. Tudo isso nos deu força para continuar lutando. Sabemos que a burocracia no poder público é grande e por vezes faz demorar nosso trabalho. Mas, com o empenho de todos, conseguimos alcançar o nosso objetivo, que é ampliar e melhorar a oferta no atendimento aos assistidos do SUS. Uma coisa é certa, minha missão vem sendo cumprida com muita dedicação”.

Para o chefe do Executivo, essa foi mais uma das grandes realizações da sua administração, voltada ao benefício dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “Com muito trabalho, conseguimos dar um salto inimaginável no quesito saúde pública, isso em tão pouco tempo. Temos convicção e a população reconhece que avançamos. Hoje entregamos um moderno Centro de Imagem, isso vai possibilitar a realização de vários exames, sem que os penedenses tenham que se deslocar por horas para outras cidades”, pontuou Marcius Beltrão.

A partir desta terça, o Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes passa a contar com um tomógrafo digital de 32 canais, um mamógrafo, um raio-x, três aparelhos de ultrassonografia e um eletrocardiograma, todos novos e de propriedade do povo penedense.

“Todos os equipamentos adquiridos são de última geração, o que possibilita a entrega dos resultados dos exames aos pacientes em até 24h. Isso é sem dúvida um grande ganho no atendimento e tratamento dos pacientes. Destaco ainda, que a eficiência instalada pode ultrapassar 6 mil atendimentos/mês, a depender da demanda. Penedo tem muito para comemorar e todos estão de parabéns”, concluiu o gestor.

Os investimentos na modernização das instalações do Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes e na compra dos equipamentos vieram também de emenda parlamentar dos senadores Renan Calheiros (MDB) e Fernando Color (PROS), e do deputado federal Marx Beltrão (MDB).

Fonte: Ascom/PMP