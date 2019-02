Reeducando é encontrado morto dentro de cela no presídio Baldomero Cavalcanti

Data: 19/02/2019



A secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris) confirmou, na tarde desta terça-feira (19), a morte do reeducando Erisvan Bezerra da Silva, 28. Ele, que respondia por crime sexual, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira pelos agentes penitenciários no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, localizado no Complexo Penitenciário, em Maceió.

Segundo a Seris, o interno estava no módulo III do presídio. Por meio de nota à imprensa, a pasta afirmou que os agentes penitenciários estão trabalhando no Baldomero Cavalcanti junto com o Instituto de Criminalística (IC) para identificar a causa do óbito. Ainda não há informações se ele foi vítima de violência ou se morte foi por causas naturais.

À imprensa, a Seris destacou que os gestores da Ressocialização comunicaram o ocorrido para que as autoridades do Poder Judiciário tomem as providências cabíveis. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.

A direção da unidade abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar as causas e circunstâncias. A Seris já entrou em contato com os familiares do reeducando para informar o fato e prestar toda a assistência necessária.

por Hebert Borges/Gazetaweb