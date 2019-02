Saúde Bucal de Penedo recebe prêmio do Conselho Regional de Odontologia

Data: 20/02/2019



Em evento realizado na Casa de Aposentadoria, na manhã desta quarta-feira (20), promovido pelo Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CRO/AL), a Saúde Bucal de Penedo recebeu o prêmio de melhor saúde bucal de Alagoas na faixa populacional de 50 a 300 mil habitantes. A premiação foi entregue ao Secretário Municipal de Saúde Pedro Madeiro e a Coordenadora de Saúde Bucal da SMS, Edilaine Soares, referente ao ano de 2018.

Na ocasião também estiveram presentes o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, a presidente do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, Márcia Telma Tenório Lins Guimarães , a assessora técnica do Programa de Saúde Bucal da Sesau ( Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas), Maria de Lourdes Motta, entre outras autoridades.

De acordo com a assessora técnica do Programa de Saúde Bucal da Sesau, Maria de Lourdes Motta, a premiação contou com critérios muito rigorosos, analisando a situação de cada município participante com relação à saúde bucal .

O Secretario de Saúde de Penedo, Pedro Madeiro parabenizou aos odontólogos pela conquista, sendo esse um reconhecimento que teve a participação de todos que fazem a saúde bucal no município, oferecendo assim um serviço de qualidade, onde os usuários são tratados por completo, com funcionamento inclusive no período noturno, sendo esse um dos diferenciais de Penedo.

Pedro Madeiro também abordou o desfinanciamento da saúde por parte do governo federal, principalmente ao que se refere à saúde bucal, sendo que o município arca com a maior parte dos cursos referentes ao serviço, mas que apesar disso, Penedo segue cada vez mais avançando na saúde, citando também como exemplo a reinauguração do Centro de Diagnóstico, que se tornou um importante centro de imagem que irá atender tanto a Penedo, quanto aos municípios circunvizinhos contemplados pela 6ª Região de Saúde.

O vice-Prefeito Ronaldo Lopes parabenizou a todos que fazem a Saúde Bucal de Penedo e citou os inúmeros avanços alcançados pelo município na área, ao qual Penedo segue avançando ao contrário de muitos municípios brasileiros.

Fonte: AScom/PMP