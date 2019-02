Juiz determina transferência de presos e interdição da delegacia de Igreja Nova

Data: 20/02/2019



A Justiça determinou que a delegacia de Igreja Nova, região do Baixo São Francisco de Alagoas, seja interditada, e os presos, transferidos em até 15 dias. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Ministério Público do Estado (MP-AL), autor do processo.

Ao G1, a direção da PC informou que ainda não recebeu o documento da Justiça, mas que a instituição vai cumprir com o estabelecido na decisão.

A decisão é do Juiz Guilherme Bubolz Bohn. Segundo o MP, o local funciona em condições precárias colocando em risco os policiais e custodiados.

Há fiação exposta, infiltrações, deficiência de iluminação e de ventilação, além de reduzido efetivo policial. O G1 já havia publicado uma matéria mostrando a situação do prédio.

“Também, pela fragilidade estrutural e insalubridade, a insegurança, em todos os sentidos, aumenta, inclusive para a vizinhança e sociedade como um todo. Há toda a possibilidade de rebelião, motim, incêndios, como desencadeamento e proliferação de doenças”, disse o Promotor Paulo Henrique.

De acordo com o MP, o promotor já tinha feito uma recomendação para que fosse corrigido o problema da superlotação e foi atendido. Mas ele ainda entende que a reforma do prédio deve ser feita em caráter de urgência.

“Equipando-a com materiais necessários ao bom desempenho das funções da Polícia Civil, no mínimo com armários, cadeiras, equipamentos de informática, ar-condicionado, armamentos e viaturas”, disse o promotor.

Caso os presos não sejam transferidos, o juiz fixou multa diária de R$ 5 mil por preso para as secretarias de Estado de Segurança Pública (SSP-AL) e de Ressocialização e Inclusão Social (Seris).

Além disso, o magistrado também determinou a elaboração de um laudo técnico de engenharia , no prazo de 60 dias a contar da intimação pessoal do requerido, indicando as mudanças estruturais necessárias à manutenção e à readequação do prédio.

Fonte: G1/AL