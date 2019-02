Semthas prossegue com a entrega das Cestas Nutricionais nas zonas rural e urbana de Penedo

Data: 21/02/2019



As entregas das Cestas Nutricionais em Penedo, referente ao Programa de Complementação alimentar das Gestantes e Nutrizes em situação de vulnerabilidade social, prosseguem nas zonas rural e urbana de Penedo, na qual na próxima sexta-feira (22), a entrega será realizada no povoado Santa Margarida. Na última segunda-feira(19) foi realizada as entregas das cestas nutricionais para as gestantes e nutrizes acompanhadas pelo Posto de Saúde e CRAS- Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Santo Antônio. As entregas estão sendo feitas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.

De acordo com Coordenadora do Programa das Cestas Nutricionais Leidy Ane Oliveira, na oportunidade as Assistentes Sociais do CRAS (Socorro e Thayse) e toda equipe da Semthas, juntamente com a enfermeira Greyce do da Unidade Básica de saúde da localidade realizaram o atendimento e liberação no sistema informatizado das Cestas Nutricionais. As beneficiárias também receberam orientações da Coordenadora do Programa sobre as condicionalidades para o recebimento das Cestas Nutricionais.

Além disso ocorreu a palestra com nutricionista com o tema : “A importância da alimentação saudável na gestação e os benefícios da amamentação”. No Total de 54 gestantes e nutrizes foram atendidas. A Próxima entrega na zona urbana, ocorrerá no próximo dia 26 na Unidade de Saúde da Cohab.

Já na zona rural as entregas também prosseguem, na ultima terça-feira(19) foi à vez do povoado Capela, onde as beneficiarias receberam as suas respectivas cestas nutricionais no Posto de Saúde da localidade.

Fonte: Ascom/PMP