Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Alagoas

Data: 22/02/2019



A previsão do tempo para o último final de semana do mês de fevereiro está disponibilizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Para esta sexta-feira (22), há possibilidades de chuvas rápidas e leves, ocasionando um tempo seco durante o período da manhã e à noite nas regiões do Litoral e Zona da Mata. A temperatura pode chegar a 32° C no Litoral e 36° C no Sertão.

No sábado (23), existe a possibilidade de chuva leve durante a manhã e noite. No período da tarde, o tempo seco deve ser predominante no Litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata. Já para o Agreste e Sertão, algumas pancadas de chuvas podem ser registradas à tarde.

Já no domingo (24), as chuvas leves nas primeiras horas do dia podem ocorrer assim como o previsto tanto para sexta-feira quanto ao sábado nas regiões do Litoral e Zona da Mata. As temperaturas tendem a se manter com 32° C no Litoral e 36° C no sertão.

Fonte: Assessoria Semarh