Rodrigo Cunha se compromete a investigar alta do preço dos combustíveis em Alagoas

Data: 22/02/2019



O senador Rodrigo Cunha se reuniu, na manhã desta quinta-feira, com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto, para tratar do preço dos combustíveis em Alagoas.

O senador ressaltou que será firme no sentido de investigar os motivos de os preços dos combustíveis no estado estarem entre os mais altos do País.

Enquanto o preço médio do litro da gasolina nos demais estados varia entre R$ 3,99 e R$ 4,19, em Maceió, o valor está entre R$ 4,27 e R$ 4,39. Em Arapiraca, o preço é ainda maior, com o litro da gasolina sendo vendido nos postos por até R$ 4,45.

Durante a conversa, Barreto ressaltou que o Cade tem atuado junto à Agência Nacional de Petróleo (ANP) para analisar a questão dos cartéis nos postos de combustíveis. O presidente do Cade também se prestou a colaborar com as pautas da Comissão de Transparência Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC), da qual o senador Rodrigo Cunha é presidente.



Fonte: Assessoria