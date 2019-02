CBF divulga tabela básica da Série A do Brasileirão; veja a estreia do CSA

Data: 22/02/2019



Saiu a tabela do Brasileirão 2019! Após conselho técnico na sede da CBF, os 20 clubes da Série A conheceram a sequência em que enfrentarão seus adversários. Além da tabela, ficaram definidos, na reunião, questões como o uso do árbitro de vídeo (VAR) no Brasileirão. Representante de Alagoas no Brasileirão, o CSA estreia contra o Ceará fora de casa. O primeiro jogo do Azulão em casa será diante do Palmeiras, atual campeão brasileiro.

A rodada de estreia traz uma reedição de final de Copa do Brasil: Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na casa do Rubro-negro. Além disso, há confrontos entre campeões brasileiros: Grêmio e Santos medem forças no Rio Grande do Sul, São Paulo e Botafogo se encontram na casa do Tricolor. Em Salvador, Bahia e Corinthians estreiam no Brasileirão. Por fim, o Vasco da Gama viaja até Curitiba para enfrentar o Athlético-PR.

Confira a primeira rodada do Brasileirão:

Grêmio x Santos

Atlético-MG x Avaí

Ceará x CSA

Palmeiras x Fortaleza

São Paulo x Botafogo

Flamengo x Cruzeiro

Fluminense x Goiás

Chapecoense x Internacional

Bahia x Corinthians

Athlético-PR x Vasco da Gama

Confira todos os jogos do CSA no Campeonato Brasileiro da Série A 2019:

1ª rodada (27, 28 ou 29/4)

Ceará x CSA

2ª rodada (1 ou 2/5)

CSA x Palmeiras

3ª rodada (4, 5 ou 6/5)

CSA x Santos

4ª rodada (11, 12 ou 13/5)

Avaí x CSA

5ª rodada (18, 19 ou 20/5)

Internacional x CSA

6ª rodada (25, 26 ou 27/5)

CSA x Goiás

7ª rodada (1, 2 ou 3/6)

Atlético-MG x CSA

8ª rodada (8, 9 ou 10/6)

CSA x Botafogo

9ª rodada (12 ou 13/6)

CSA x Flamengo

PAUSA PARA A COPA AMÉRICA

10ª rodada (13 ou 14/7)

Corinthians x CSA

11ª rodada (20, 21 ou 22/7)

CSA x Athlético-PR

12ª rodada (27, 28 ou 29/7)

CSA x Grêmio

13ª rodada (3, 4 ou 5/8)

Vasco da Gama x CSA

14ª rodada (10, 11 ou 12/8)

CSA x Fortaleza

15ª rodada (17, 18 ou 19/8)

Fluminense x CSA

16ª rodada (24, 25 ou 26/8)

CSA x Cruzeiro

17ª rodada (31/8, 1 ou 2/9)

Bahia x CSA

18ª rodada (7, 8 ou 9/9)

CSA x Chapecoense

19ª rodada (14, 15 ou 16/9)

São Paulo x CSA

20ª rodada (21, 22 ou 23/9)

CSA x Ceará

21ª rodada (25 ou 26/9)

Palmeiras x CSA

22ª rodada (28, 29 ou 30/9)

Santos x CSA

23ª rodada (5, 6 ou 7/10)

CSA x Avaí

24ª rodada (9 ou 10/10)

CSA x Internacional

25ª rodada (12, 13 ou 14/10)

Goiás x CSA

26ª rodada (16 ou 17/10)

CSA x Atlético-MG

27ª rodada (19, 20 ou 21/10)

Botafogo x CSA

28ª rodada (26, 27 ou 28/10)

Flamengo x CSA

29ª rodada (30 ou 31/10)

CSA x Corinthians

30ª rodada (2, 3 ou 4/11)

Athlético-PR x CSA

31ª rodada (6 ou 7/11)

Grêmio x CSA

32ª rodada (9, 10 ou 11/11)

CSA x Vasco da Gama

33ª rodada (16, 17 ou 18/11)

Fortaleza x CSA

34ª rodada (23, 24 ou 25/11)

CSA x Fluminense

35ª rodada (27 ou 28/11)

Cruzeiro x CSA

36ª rodada (30/11, 1 ou 2/12)

CSA x Bahia

37ª rodada (4 ou 5/12)

Chapecoense x CSA

38ª rodada (8/12)

CSA x São Paulo

Fonte: TNH1