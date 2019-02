Hemoal lança campanha de doação de sangue para o carnaval

Data: 22/02/2019

O Hemocentro de Alagoas (Hemoal) de Maceió inicia na segunda-feira (25) uma campanha de doação de sangue para o carnaval nas unidades Farol e Trapiche, em Maceió. A ação vai até o fim das festas, em 2 de março, e tem o objetivo de reforçar o estoque de sangue.

As doações farão parte de um estoque estratégico para atender a demanda durante o período de carnaval, visto que nessa época é comum que a necessidade de doações duplique, principalmente no Hospital Geral do Estado (HGE), que consome mais de 65% do sangue coletado, segundo o Hemoal.

Para doar é necessário que os candidatos cumpram alguns requisitos mínimos:

idade mínima de 16 anos;

Peso igual ou superior a 50 quilos;

Portar um documento de identificação com foto;

Não ter contraído doença de Chagas, Aids, sífilis e, nos últimos dez anos, hepatite;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas em um intervalo de 12 horas antes da transfusão;

Comparecimento aos hemocentros após ter se alimentado;

Não ser gestante nem lactante;

Não ter doado sangue dentro de dois meses (em caso de doadoras do sexo masculino) ou três meses (em caso de doadores do sexo feminino) anteriores a transfusão.

Durante toda a semana, o Hemoal Maceió, unidade Trapiche, localizado ao lado do HGE, irá funcionar das 7h às 18h e, no sábado (02/03), das 8h às 12h. Já o Hemoal Maceió, unidade Farol, situado no Hospital do Açúcar, vai atender de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.



Fonte: G1/AL