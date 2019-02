Jovem é preso e quase 9kg de maconha são apreendidos em Coruripe

Data: 23/02/2019



Um homem foi preso e quase 9kg de maconha foram apreendidos nesta sexta-feira (22), dentro de uma residência localizada na Rua São Sebastião, Povoado Barreiras, em Coruripe, município do interior alagoano.

De acordo com informações de militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), ao realizar rondas de rotina, a guarnição percebeu que dois homens apresentavam atitudes suspeitas diante da aproximação da polícia. Eles foram abordados, revistados e, com um deles, identificado como Alberson dos Santos Dias, conhecido como “Binho”, 25 anos, foram encontradas quatro bombinhas de maconha.

A dupla não estava com nenhum documento pessoal e foi levada até a suas respectivas residência. Na casa de Alberson, os policiais realizaram uma busca, mediante autorização da mãe do jovem, e encontraram 8.865kg de maconha distribuída em vários tabletes, dentro do quarto do suspeito. Uma balança de precisão também foi apreendida.

Alberson foi conduzido para a delegacia do município, onde foi autuado por tráfico de drogas.

Fonte: CadaMinuto