Pinto da Madrugada arrasta milhares de foliões na orla

Data: 23/02/2019



Apesar do sol forte, milhares de foliões foram à orla marítima de Maceió na manhã deste sábado (23) para o desfile do Pinto da Madrugada, bloco mais tradicional das prévias carnavalesca da capital alagoana.

Este ano, o Pinto veio com o tema “Viva as Artes de Alagoas”, homenageando mais de 40 artistas alagoanos, entre artistas plásticos, pintores, atores e dançarinos.

O público aprovou o desfile. “Olha esse ano está um pouco mais criativo e divertido, as pessoas estão aprendendo a brincar com as coisas certas”, comentou Raquel Brandão, uma carioca residindo na capital há 20 anos.

A segurança também foi um fator elogiado por Raquel, mas com ressalvas. ” Me sinto segura, apesar de ter deixado a bolsa em casa. A cidade está mais segura esses tempos, mas imagino que seja por conta do carnaval. Queria que fosse permanente”, disse.

Os alagoanos mais antigos também se agradaram das novidades deste carnaval “a cada ano que se passa vem surgindo novidades, mas as tradições estão voltando e isso é importante, buscar o lado humano também é importante”, comentou DJacir Rodrigues da Silva de 64 anos.

E foi enfrentando o sol e o calor que a professora de dança Afro Leide Serafim veio pular o carnaval. “O brasileiro não desiste nunca, em meio a tanto calor, ele tá ali firme e forte operando”, brincou.

O diretor do bloco, Hermann Braga, disse que o sentimento de todos que promovem o Pinto da Madrugada é o de dever cumprido.

“Esse foi o maior desfile do Pinto, ganhou o coração do povo alagoano, a alma do folião. É a maior festa de Alagoas. São mais de mil músicos, bonecos gigantes, cinco carros alegóricos. O sentimento é de dever cumprido, é a continuação de uma missão dos fundadores com um toque da nova geração. Ver a orla mais bonita do Brasil desfilando cultura é um sentimento muito bom. Quem puxa o Pinto é o folião, o alagoano, turistas, inclusive, internacionais.

Fonte: Gazetaweb