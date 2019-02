Prefeitura de Penedo divulga programação oficial do carnaval 2019

Data: 23/02/2019



A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, divulgou na ultima quinta-feira (21), a programação oficial do Carnaval 2019, além da tradicional Lavagem das escadarias da Igreja do Rosário, também haverão orquestras de frevo e desfile de blocos tradicionais e alternativos da cidade.

A programação terá inicio as 19h da próxima sexta-feira (1), com a Lavagem das escadarias da Igreja do Rosário realizada anualmente pelos adeptos do candomblé, na abertura do período carnavalesco em Penedo, atraindo milhares de pessoas ao local do evento.

A Lavagem do Rosário que ocorre sempre no primeiro dia de carnaval em Penedo, teve seu proposito original resgatado em 2005, na primeira gestão do Prefeito Marcius Beltrão, com resgate da cerimônia das “Águas de Oxalá”, quando adeptos do candomblé “lavam”, a rua e as escadarias da Igreja do Rosário com água perfumada e também jogam flores em homenagem aos orixás, desejando sempre paz, alegria e harmonia a todos os participantes.

Ocorrerá ainda o desfile de blocos seguidos de bandas de frevo, da batucada Unidos do Bairro, Batucada Milionários do Samba, Bumba Meu Boi, Bloco Viver Bem Melhor Idade, Tadeu e Seus Bonecos, Raquel, Pergunta a Ela, Legião de Amigos e Kilombloco.

Nesse mesmo dia, os foliões poderão dançar ao som da Orquestra Pitanguinha, Frevo Jatobá Jazz, Ases do Frevo, Frevo Folia e Frevo Temperado.

Já no sábado, 2, a festa terá início às 19 horas com o desfile de blocos alternativos que sairão as ruas acompanhados de orquestras de frevo e carros de som da Avenida Cândido Toledo Cabral, na parte alta da cidade. Haverá também bloco no Bairro Santo Antônio e Kamartelo.

Já na segunda, 4, e terça-feira, 5, a programação segue com o desfile de blocos a partir das 15 horas .

Programação

01/03/19 (SEXTA-FEIRA)

CONCENTRAÇÃO: PRAÇA CLEMENTINO DO MONTE

19H – DESFILE DAS BAIANAS

19H20MIN – LAVAGEM DAS ESCADARIAS DA IGREJA DO ROSÁRIO

19H30MIN – DESFILE DA BATUCADA UNIDOS DO BAIRRO (SAÍDA DA PRAÇA CLEMENTINO DO MONTE)

19H40MIN – DESFILE BATUCADA MILIONÁRIOS DO SAMBA

19H50MIN – DESFILE BUMBA MEU BOI (MACEIÓ)

20H – DESFILE DO BLOCO VIVER BEM MELHOR IDADE

20H10MIN – DESFILE DO BLOCO SULAMITA

20H20MIN – DESFILE DO BLOCO TADEU E SEUS BONECOS

20H30MIN – DESFILE DO BLOCO DA BONECA RAQUEL

20H40MIN – DESFILE DO BLOCO AS BAMBIS

20H50MIN – DESFILE DO BLOCO PERGUNTA A ELA 21H – PARTICIPAÇÃO BLOCO FURACÃO

21H10MIN – PARTICIPAÇÃO DO BLOCO LEGIÃO DE AMIGOS

21H20MIN – KILOMBLOCO

PALCO/SOM (AO LADO DA ESCOLA GABINO BESOURO)

20H30MIN ORQUESTRA PITANGUINHA

22H ORQUESTRA FREVO JATOBÁ JAZZ CORREDOR DA FOLIA (CIRCULANDO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO) – ORQUESTRAS: ASES DO FREVO / FREVO FOLIA / FREVO TEMPERADO

BLOCOS ALTERNATIVOS

DIA 02/03 (SÁBADO) CONCENTRAÇÃO: AV. CÂNDIDO TOLEDO

1- BLOCO PSIU (SAÍDA 19H)

2- BLOCO JUNTO E MISTURADO (SAÍDA 19H15MIN)

3-BLOCO O MOLINHO (SAÍDA 19H30MIN

4-BLOCO O ROLETA (SAÍDA 19H45MIN)

5-BLOCO TÔ A TOA (SAÍDA 20H)

6-BLOCO OS ESTOURADOS (SAÍDA 20H15MIN)

7-BLOCO UZ FRENÉTICOS (SAÍDA 20H30MIN)

8-BLOCO BOTA PRA GERAR (SAÍDA 20H45MIN)

9-BLOCO BORA BORA (SAÍDA 21H)

10-BLOCO MISTER CAT (SAÍDA 21H15MIN)

11-BLOCO OS ANJINHOS (SAÍDA 21H30MIN)

12-BLOCO MOLECADA DO BV (SAÍDA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, 15H) BLOCOS DE ORQUESTRAS

DIA 02/03 (SÁBADO)

1- FILHO DO CACIQUE (SAÍDA 16H DO KAMARTELO)

2- BLOCO O FURACÃO (SAÍDA 18H, DO BAIRRO DANTO ANTÔNIO)

BLOCOS ALTERNATIVOS – DIA 03/03 (DOMINGO)

1- BLOCO CASTRO ALVES FOLIA (SAÍDA 18H30MIN)

2-BLOCO INTROMETENDO (SAÍDA 20H30MIN)

3-BLOCO AS LULUZINHAS (SAÍDA 15H) BLOCOS DE ORQUESTRAS

DIA 03/03 (DOMINGO)

1- BLOCO DA SAUDADE – (SAÍDA 19H, DA PRAÇA JÁCOME CALHEIROS)

2- BLOCO PERGUNTE A ELA (SAÍDA 16H, DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO)

3- BLOCO LEGIÃO DE AMIGOS (SAÍDA 15H, DA SANTA CRUZ)

4- BLOCO SULAMITA (SAÍDA 15H, DA FEIRINHA)

BLOCOS ALTERNATIVOS

DIA 04/03 (SEGUNDA)

CONCENTRAÇÃO: AV. CÂNDIDO TOLEDO

1-BLOCO COMO TEU AMOR (SAÍDA 20H)

2-BLOCO MOLECADA DO BV (SAÍDA 15H)

3-BLOCO OS DOMINADOS (SAÍDA 17H)

BLOCOS DE ORQUESTRAS DIA 05/03 (TERÇA)

1- BLOCO DA SAUDADE (SAÍDA 19H, DA PRAÇA JÁCOME CALHEIROS)

2- BLOCO PERGUNTE A ELA (SAÍDA 19H, DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO)

3- BLOCO LEGIÃO DE AMIGOS (SAÍDA 15H, DA PRAÇA DA SANTA CRUZ)

4- BLOCO É MUITA MELODIA

5- BLOCO SULAMITA (SAÍDA 15H, DA FEIRINHA)

Fonte: Ascom/PMP