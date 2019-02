5º edição do BH folia atrai milhares de foliões nas prévias carnavalescas

Data: 25/02/2019



Encerrando as prévias carnavalescas em Penedo, faltando uma semana para o inicio do período carnavalesco, no último dia 24 aconteceu em sua 5ª edição o BH Folia, realizada na na ladeira da Rua Dr. Carlos Martins conhecida por Beco do Hospital. Milhares de foliões compareceram ao local do evento com o objetivo de dançar o frevo, além das tradicionais machinhas que todos os anos animam a festa.

As previas carnavalescas em 2019 ocorreram ao longo do mês de fevereiro, sendo aberta com o bloco “Nata dos músicos penedenses” cujo desfile foi realizado no último dia 10, sendo seguido pelo bloco “O molinho” que desfilou no último dia (14), bloco Vassorinhas, Ovo da Madrugada, Bloco H2O, Lavagem do Bonfim, sendo encerradas no último domingo com o BH folia.

O evento aconteceu em clima de muita tranquilidade, contando com orquestras de frevo e bonecos gigantes que subiram e desceram a ladeira com muita alegria e animação.

BV folia

Também durante o último final de semana no Bairro Santo Antônio, tradicional Barro Vermelho, foi realizada no último sábado (23), na Praça da Alegria, o BV folia, onde ocorreu o desfile dos blocos da localidade, que durante os dias de carnaval irão animar os moradores do bairro e visitantes.

O evento, contou com a participação de bonecos gigantes e diversas orquestras e blocos carnavalescos. Após o desfile pelas ruas do bairro, os blocos se concentraram na Praça da Alegria, onde a festa teve seu prosseguimento até a noite.

Fonte: Ascom/PMP