Carreta tomba e motorista morre na BR-101, em São Sebastião

Data: 24/02/2019



Um motorista morreu após o tombamento de uma carreta na tarde deste domingo (24), na rodovia BR-101, município de São Sebastião, Agreste do estado.

Segundo informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), com o tombamento, houve derramamento de óleo e combustível na pista. O condutor, por sua vez, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Foram encaminhadas duas viaturas com sete militares empregados, objetivando o trabalho de prevenção de incêndio e limpeza da rodovia. Além disso, as equipes desencarceraram o caminhão para a retirada do corpo do condutor.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados ao local da ocorrência, para o controle do fluxo de veículos.

O corpo do motorista foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) ao exame de necropsia.

por Jobison Barros/Gazetaweb