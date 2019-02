Com gol de Patrick Fabiano, CSA vence o CEO e assume liderança do Alagoano

Data: 24/02/2019



Pela quinta rodada do Campeonato Alagoano, o CSA venceu o CEO por 1 a 0 na tarde deste domingo (24), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O artilheiro Patrick Fabiano marcou o gol da vitória aos 13′ do segundo tempo.

Com o resultado, o Azulão chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança do Estadual, ultrapassando o CRB no saldo de gols. O CEO ficou nos sete pontos e permaneceu na quarta colocação. Pelo Campeonato Alagoano, o CSA só volta a jogar no dia 13 de março, contra o ASA, às 20h30, no Estádio Rei Pelé. O CEO recebe o Coruripe no dia 10 de março, às 16h, no Estádio Edson Matias, em Olho D’Água das Flores.

Pelo Nordestão, o CSA tem o clássico com o CRB na quinta-feira (7), às 21h30, no Trapichão.

Primeiro tempo sonolento

Quem foi ao Rei Pelé não viu uma primeira etapa de muita intensidade nesta tarde. Nem mesmo a estreia de Apodi na lateral direita do CSA deu velocidade ao jogo. Num dos poucos lances de perigo, o zagueiro Gérson acertou bela bicicleta e obrigou André Pereira a defender aos 10′. Aos 35′, Didira arrancou pelo meio, driblou a marcação e deixou Patrick Fabiano em condições de finalizar dentro da área. O camisa 99 bateu colocado e André Pereira espalmou. Logo em seguida, o meia Victor Paraíba deixou o campo para entrada do estreante Manga Escobar.

Estreantes em destaque

O CSA voltou do intervalo pressionando mais em busca do primeiro gol. O Azulão insistiu nas jogadas aéreas, mas não obteve sucesso. Aos 12′, Cabo tirou Rafinha e promoveu a estreia de Carlinhos. Com apenas dois minutos em campo, o lateral soltou a bomba de fora da área, André Pereira espalmou, Apodi pegou o rebote e rolou para Patrick Fabiano, sozinho, empurrar para a rede e abrir o placar.

Melhor em campo e diante de um adversário que pouco atacava, o CSA administrou o resultado e tentou marcar o segundo. Carlinhos continuou arriscando em chutes de longe. Aos 27′, o lateral bateu rasteiro e Pereira quase aceita um frango clássico. Aos 33′, Carlinhos cobrou falta com muita categoria e a bola carimbou a trave. O goleiro João Carlos só foi exigido aos 43′, quando fez grande defesa em cabeçada de Cezar e garantiu a vitória azulina no Rei Pelé.

Ficha técnica

CSA

1- João Carlos

2- Apodi

13- Gerson

4- Luciano Castan

6- Rafinha (14- Carlinhos, aos 12′ do 2º tempo)

8- Dawhan (16- Mauro Silva, aos 37′ do 2º tempo)

17- Victor Paraíba (21- Manga Escobar, aos 35′ do 1º tempo)

11- Régis

10- Matheus Sávio

19- Didira

99- Patrick Fabiano

Técnico: Marcelo Cabo

Banco: 31- Fabricio, 7- Hiago, 9- Lohan, 14- Carlinhos, 15- Roni, 16- Mauro Silva, 18- Jhon Cley, 20- Lucca Mota, 21- Manga Escobar e 22- Celsinho.

CEO

1- André Pereira

2- Walber

3- Cleriston

4- Igor

6- Luciano

5- Jacobina

8- João Grilo

7- Cezar

10- Aurélio (19- Ari, aos 17′ do 2º tempo)

11- Dinho (20- Felipe José, aos 37′ do 2º tempo)

9- Roger

Técnico: Carlos Humberto

Banco: 12- Matheus, 13- Lenu, 14- Alex, 15- Joseilton, 16- Samilo, 17- Helder Costa, 18- Danilo Pêpa, 19- Ari, 20- Felipe José e 30- Eduardo Melo.

Gol

CSA: Patrick Fabiano (13′ do 2º tempo).

Cartão amarelo

CSA: Apodi.

CEO: Paulo Cezar, Cleriston.

Arbitragem

Árbitro: Helder Brasileiro de Aquino (CBF/AL);

Auxiliar 1: Wagner José da Silva (CBF/AL);

Auxiliar 2: Ana Paula dos Santos (CBF/AL);

4º árbitro: Juan Marcos Cartagena (FAF).

Fonte: TNH