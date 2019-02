Confira o resultado do concurso público de Porto Calvo

Data: 25/02/2019



Os candidatos que participaram do concurso público para os cargos de professor e procurador da prefeitura da cidade de Porto Calvo podem conferir o resultado divulgado nesta segunda-feira, dia 25 pela Copeve.

Os exames foram realizados no dia 27 de janeiro de 2019, nas cidades de Porto Calvo, Maragogi, Jacuípe e Maceió. Os documentos estão disponíveis no site da banca examinadora (www.copeve.ufal.br). Esses dois cargos são necessários provas de títulos. O resultado final de todos os cargos deve ser divulgado no próximo 17 de abril.

O concurso público ofertou vagas para cargos de níveis: fundamental, médio e superior, 159 no total, com 4.629 inscritos no certame. São 32 cargos ofertados pela gestão municipal para ingresso no serviço público.

O cargo mais disputado foi o de professor de educação infantil até o 5º ano com 1.132 inscritos. Seguido do de vigilante escolar com 633 pessoas inscritas. Auxiliar de serviços educacionais teve 625 concorrentes disputando as vagas ofertadas. Por outro lado, os cargos com menos pessoas inscritas são o de fiscal de tributos e agente de cadastramento imobiliário, com cinco inscritos cada.

Há 19 anos a Prefeitura de Porto Calvo não nomeia um funcionário concursado. O último concurso tinha ocorrido em 24 de outubro de 1999, e os aprovados foram empossados no dia 29 de março de 2000.

Fonte: CadaMinuto