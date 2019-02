Lateral Régis, do CSA, é detido após se envolver em confusão na entrada de motel

Data: 25/02/2019



Lateral do CSA, Régis (ex-São Paulo) se envolveu em uma confusão na madrugada desta segunda na entrada de um motel no bairro do Canaã, em Maceió, e chegou a ser detido pela polícia.

– A Polícia Civil de Alagoas fez o procedimento contra o jogador por resistência à ordem policial. O crime é de menor potencial ofensivo. A ocorrência foi encaminha à minha presença pela PM-AL, ocasião na qual tomei o depoimento dos militares e da testemunha, funcionária do motel. O jogador deu a versão dele no interrogatório e não criou qualquer embaraço em sede policial. Mostrou-se arrependido. Como entendi se tratar de crime de menor potencial ofensivo, determinei a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência (TCO). Após a feitura do expediente, o indiciado assinou um termo de compromisso, prometendo comparecer à audiência no juizado criminal e foi liberado, conforme determina a Lei 9.099/95 – explicou o delegado.

Lucimério informou que os depoimentos de todos os envolvidos bateram e explicou que o caso foi encaminhado à Justiça.

– O TCO foi distribuído ao Juizado do Torcedor, unidade da capital, que concentra todos os crimes de menor potencial ofensivo, nos termos de Ato recente editado pelo TJ-AL. Os depoimentos foram completamente convergentes. Os fatos restaram todos esclarecidos, porém prefiro não decliná-los. Neste caso, trariam uma “punição” além da esfera penal ao profissional (exposição).

Presidente do CSA, Rafael Tenório falou com o GloboEsporte.com na tarde desta segunda e tentou minimizar o problema.

– A informação que tivemos é que ele ficou alterado porque chegou ao motel, o local estava lotado e ele queria entrar. A partir daí, ele chutou o portão e a funcionária achou melhor chamar a polícia. Quando a polícia chegou, ele foi levado à delegacia, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e, em seguida, liberado.

Caso parecido

Ano passado, o atacante Walter, que também estava no CSA, chegou a ser detido pela polícia por mostrar uma arma de brinquedo a funcionários da Eletrobras. O caso teve repercussão nacional, mas o jogador seguiu no clube. Em dezembro, no entanto, ele não teve o contrato renovado.

Fonte: Globoesporte