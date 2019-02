Durante a posse, governador destaca capacidade técnica de novos secretários

Data: 26/02/2019



O governador Renan Filho empossou, na manhã desta terça-feira (26), os secretários de Estado da Cultura, Melina Freitas; de Saúde, Alexandre Ayres; e de Infraestrutura, Maurício Quintella. A solenidade aconteceu no Salão Aqualtune do Palácio República dos Palmares, que ficou lotado. O chefe do Executivo destacou a capacidade técnica e a experiência dos nomeados.

“A secretária Mellina fez um excelente trabalho à frente da Cultura e volta para dar continuidade. Alexandre Ayres, que já tinha sido secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, teve destacada atuação na perfuração de poços artesianos no Sertão de Alagoas, que atendeu cerca de 30 mil pessoas, e no encerramento dos lixões. Já o ex-ministro Maurício Quintella é um dos mais experimentados quadros de Alagoas. Quando esteve à frente do Ministério dos Transportes, não perdeu a oportunidade de ajudar Alagoas em todos os momentos”, citou o governador.

Maurício Quintella garantiu que vai elevar a cobertura das redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, bem como priorizar a área da habitação e avançar com as obras do Canal do Sertão, fundamentais para o desenvolvimento do Semiárido alagoano.

“Essa Secretaria é um grande desafio. Vou procurar utilizar toda a experiência que adquiri como vereador de Maceió, secretário de Estado da Educação e ministro dos Transportes para fazer com que as políticas públicas de saneamento básico e de habitação avancem em Alagoas”, declarou Quintella.

Alexandre Ayres anunciou para junho a entrega do Hospital da Mulher, em Maceió, cujas obras estão com 97% dos serviços executados – e o lançamento de dois programas: um voltado à promoção da atenção básica e outro com foco em mutirões com vistas à realização de cirurgias eletivas.

“Vamos fazer um trabalho grande em prol da atenção básica. Não se faz saúde pública em Alagoas sem estar ao lado dos municípios. Estou indo para a Secretaria de Saúde com a mesma confiança que assumi a Secretaria de Meio Ambiente há quatro anos e com uma certeza muito grande dentro de mim: vai dar certo”, declarou Ayres.

Já Mellina Freitas recordou sua passagem pela Secretaria na primeira gestão do governador Renan Filho, afirmando que a área da Cultura deu um salto qualitativo em Alagoas.

“Nós apresentamos ferramentas visando atender verdadeiramente as demandas do setor cultural. Foram investidos mais de R$ 7 milhões apenas em editais, democratizando o acesso aos recursos públicos. Implantamos novos projetos socioculturais e a Lei de Incentivo à Cultura” citou Mellina.

“Buscaremos implantar uma gestão inovadora, ainda mais dinâmica, proporcionando mais oportunidade de crescimento para o segmento. Estou feliz em retomar essa empreitada, dando uma repaginada nas ações”, acrescentou a secretária.

Fonte: Agência Alagoas