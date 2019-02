Eletrobras divulga plantão especial para as festas de carnaval em Alagoas

Data: 26/02/2019



Cerca de 500 colaboradores da Eletrobras Distribuição Alagoas integrarão o plantão especial da Distribuidora para reforço do atendimento à população durante as festividades de carnaval. As equipes técnicas estarão em pontos estratégicos para atender rapidamente eventuais ocorrências durante os dias de folia. O plantão começa nesta sexta-feira (01) e vai até a quarta-feira de cinzas (06).

Municípios como Maceió, Paripueira, Barra de São Miguel, Barra de Santo Antônio, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Japaratinga, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Porto Calvo, Coruripe e outras cidades com foco de festividades terão o atendimento reforçado durante as festas visando atender eventuais ocorrências com maior agilidade.

Entre as ocorrências mais comuns durante o período carnavalesco estão: colisão com postes, contato de carros de som e trios com cabos da rede, ligações clandestinas que ocasionam defeitos no sistema elétrico, contato de bandeirolas ou enfeites colocados próximas à rede elétrica e sobrecarga das instalações internas dos clientes.

Como parte do plano anual de manutenção preventiva, a Distribuidora realiza diariamente serviços para aumentar a confiabilidade do sistema elétrico como poda de árvores, substituição de equipamentos da rede elétrica e lavagens de estruturas expostas à ação da maresia.

“O intuito da Eletrobras com o plano anual de manutenção é prevenir ocorrências e melhorar continuamente o fornecimento. Durante o carnaval, os colaboradores de plantão atuarão para reduzir o tempo médio de atendimento de eventuais ocorrências, minimizando os transtornos à população”, explica Augusto Melo, gerente de Serviços.

A Eletrobras alerta que todas as ocorrências envolvendo a rede elétrica devem ser devidamente registradas no Call Center 0800 082 0196 para atendimento das equipes técnicas. A central de atendimentos funciona 24 horas por dia e recebe ligações de telefone fixo ou celular.

Fonte: Assessoria