Estado tem 15 dias para regularizar tratamento de pessoas com HIV

Data: 26/02/2019

Em resposta ao pedido feito pelos defensores públicos Daniel Alcoforado e Karina Basto, do Núcleo de Direitos Coletivos e Humanos, que ingressaram com uma ação civil pública, o Judiciário determinou que o Estado de Alagoas garanta, em até 15 dias, a regularidade na distribuição dos medicamentos voltados à prevenção e tratamento de infecções oportunistas que acometem pessoas com HIV/Aids. A decisão prevê aplicação de multa diária e bloqueio das contas estaduais, caso haja descumprimento da liminar.

Na ação, os defensores públicos informaram que o desabastecimento dos medicamentos prejudica o tratamento de mais 7.580 pacientes com HIV/Aids em Alagoas. Ainda de acordo com os defensores, a situação seria gerada por um descompasso entre o aumento no número de pacientes, ocorrido nos últimos anos, e a velocidade na atualização estrutural e na oferta de medicamentos fornecidos pelo Estado. Os remédios estão listados na Resolução Estadual nº 32, de abril de 2018.

Em sua decisão, a magistrada Maria Ester Fontan Cavalcanti Manso, da 16ª Vara Cível da Capital, relembrou que o direito à saúde deve ser garantido de forma célere e regular. “O atraso no abastecimento das unidades dispensadoras, abastecimento insuficiente ou até mesmo ausência desse fornecimento gera consequências extremamente negativas aos pacientes portadores de HIV, o que pode, inclusive, gerar morte, ferindo, portanto, o direito à vida”, afirma.

A Resolução Estadual nº 32, de 16 de abril de 2018, estabelece que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) é responsável por adquirir os medicamentos necessários para o tratamento ambulatorial e profilaxia de infecções oportunistas relacionadas ao HIV/Aids, devendo sua distribuição ser feita pelas unidades dispensadoras. Em Maceió, a assistência é realizada pelos Serviços de Assistência Especializada (SAEs), instalados no Hospital Helvio Auto, Hospital Universitário e PAM Salgadinho.

ACPs

A Defensoria Pública vem acompanhando os problemas no acesso às políticas públicas voltadas ao diagnóstico e tratamento do HIV/Aids em Alagoas há cerca de um ano. Em outubro de 2018, o Núcleo de Direitos Coletivos e Humanos do órgão promoveu reunião com representantes da Saúde estadual, solicitando providências para sanar os problemas relatados pelos pacientes, como falta de medicamentos e dificuldade para realização de exames. No entanto, transcorridos mais de três meses, nenhuma ação foi efetivada pelo Estado.

Diante da impossibilidade de resolução extrajudicial da situação e com a finalidade de garantir o efetivo direito à saúde aos pacientes, o órgão ingressou com duas ações civis públicas este mês, uma pedindo o restabelecimento da oferta dos medicamentos para tratamento de infecções oportunistas, deferida ontem, e outra objetivando a regularização da distribuição de insumos e realização de exames laboratoriais específicos a prevenção e tratamento de coinfecções e infecções oportunistas aos pacientes usuários da rede pública de saúde e portadores de HIV/Aids, que ainda aguarda resposta do judiciário.

Sesau

Em nota, a Sesau informou que já normalizou a distribuição de 22 dos 36 medicamentos destinados ao tratamento de doenças oportunistas relacionadas a complicações da Aids.

“Ressaltamos que já adotamos todas as medidas administrativas para regularizar o fornecimento dos demais itens, o que deve ocorrer nos próximos dias, após parecer favorável da Controladoria Geral do Estado (CGE)”, assegurou o órgão.

Fonte: Gazetaweb