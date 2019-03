Samu Alagoas orienta como evitar acidentes durante o carnaval

Data: 28/02/2019

Com a chegada do Carnaval, historicamente os chamados para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Alagoas aumentam. As ocorrências envolvem, em sua maioria, foliões que exageram no consumo de bebidas alcoólicas e acabam precisando acionar socorro médico.

Entre os principais atendimentos realizados pelas 35 Bases Descentralizadas do Samu em Alagoas durante os festejos de momo, estão os acidentes automobilísticos nas rodovias do Estado, lesões provocadas por quedas e também por agressões físicas. Para o médico do Samu, Luiz Antônio Mansur, todos esses atendimentos estão diretamente relacionados à ingestão de bebidas alcoólicas ou ao consumo de drogas.

“No Carnaval, uma parte dos foliões passa dos limites e acaba bebendo um ‘pouco’ a mais. Isso é sempre uma preocupação para nós do serviço de urgência, pois ainda existem os irresponsáveis que misturam o álcool com direção e isso nunca acaba bem para ninguém. É essa combinação perigosa que nos leva a atender um número maior de vítimas de acidentes automobilísticos nas estradas”, relatou o médico.

Em relação às ocorrências atendidas pelos socorristas dentro das cidades, estão as agressões e as quedas. “Nesses dois casos, o álcool também pode ser um elemento para iniciar uma briga, então vamos atender vítimas de agressão física, ou por armas brancas de fogo. Em relação às quedas da própria altura, isso acontece pela diminuição dos reflexos da pessoa, fazendo com que ela caia no chão, provocando lesões na face ou até mesmo fratura em membros superiores ou inferiores”, alertou Luiz Antonio Mansur.

Orientações médicas – Outro tipo de ligação recebida nesse período carnavalesco diz respeito aos atendimentos clínicos, que não caracterizam atendimento de urgência, como dores de cabeça, diarreia, vômitos, crises hipertensivas ou glicêmicas.Quando o solicitante relata esse tipo de situação, o médico regulador do Samu faz algumas perguntas e, se o atendimento não ficar caracterizado como de urgência, sendo algo de simples tratamento, o profissional pede que a pessoa procure as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou os Ambulatórios 24 Horas.

“Neste Carnaval fazemos recomendações aos foliões, que vão desde hidratação constante até uma alimentação saudável e leve. Se forem ingerir bebidas alcoólicas, não se pode dirigir, em hipótese alguma, optando por deixar o carro em casa”, orientou o médico do Samu Maceió, ao informar que o serviço deve ser acionado em situações de parada cardiorrespiratória, infarto, engasgo, suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), queimadura grave, choque elétrico, afogamento ou surtos psiquiátricos.



Fonte: Agência Alagoas