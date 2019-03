Abertura do carnaval em Penedo e tradicional Lavagem do Rosário atraem multidão para o Centro histórico

Com muito frevo e alegria teve início o carnaval em Penedo nessa sexta-feira (1), com blocos e orquestra de frevo, entre outros ritmos, sendo aberto tradicionalmente com a Lavagem das escadarias do Rosário por adeptos do candomblé, que realizam a cerimônia “Aguás de Oxalá”, precedidos pelo cortejo, que todos os anos sai da Igreja Senhor dos Pobres, percorrendo a Avenida Getúlio Vargas até chegar ao local dos festejos.

Durante o cortejo o Babalorixa Pai Bobô entoa cânticos acompanhados pelas baianas e pais de santo, após “lavar” o tradicional beco da preguiça, se dirigem a igreja do Rosário para com agua de cheiro e rosas pedir muita paz e purificação.

O Babalorixá Pai Bobô, desejou a todos os presentes a cerimônia, muita paz e bênçãos em nome de oxalá e também agradeceu ao Prefeito Marcius Beltrão, que resgatou a Lavagem das escadarias da Igreja do Rosário conforme seu propósito original em seu primeiro mandato, e a Secretária de cultura Aliny Costa pelo apoio.

A abertura do carnaval trouxe para as ruas Rosário Estreito e Rosário Largo, como eram conhecida antigamente, milhares de Pessoas para além de acompanhar o cortejo das baianas e filhos de santos, prestigiar os diversos blocos, orquestras de frevo e bonecos gigantes que fizeram parte da festa, com a participação de tradicionais blocos penedenses como a Batucada unidos do Bairro, a Boneca Raquel ,todos esses precedidos pela chegada do rei momo e da rainha do carnaval.

Já no palco do evento se apresentou entre outras atrações, os Seresteiros da Pintanguinha trazendo para o público os grandes sucessos dos antigos carnavais, contagiando assim a todos os presentes que brincaram com muita paz e alegria.

Fonte: Ascom/PMP