Pré-Enem Comunitário da Ufal oferece 300 vagas para estudantes

Data: 02/03/2019

A Pró-reitoria de Extensão (Proex) da Ufal divulgou o edital referente ao processo seletivo, com 300 vagas para o curso Pré-Enem Comunitário, do Programa Conexões de Saberes. Podem participar os alunos que estejam regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas ou que tenham concluído o ensino médio em instituições públicas ou com bolsas integrais em escolas particulares.

As inscrições serão realizadas por meio do Sistema do Núcleo Executivo de Processos Seletivos – Copeve/Ufal, a partir desta sexta-feira, 1º de março, e seguindo até o dia 11.

Após essa primeira etapa, é necessária a confirmação presencial da inscrição entre os dias 18 e 20 de março, das 9h às 21h, na sala do Programa Conexões de Saberes, no Auditório Nabuco Lopes – Reitoria/Ufal, Campus A. C. Simões.

O candidato deve apresentar RG, CPF, histórico ou declaração escolar e comprovante de renda per capita familiar. A lista de homologados e o Cartão de Inscrição estarão disponíveis de 2 a 7 de abril.

Sob a responsabilidade da Copeve, os pré-selecionados serão submetidos a uma prova objetiva que será aplicada no dia 7 de abril, às 14h. O resultado final será divulgado na data provável de 18 de abril.

Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do telefone 3214-1091.

Fonte: G1/AL