Secretaria municipal de Educação apresenta Projeto “Conhecendo minha cidade”

Data: 02/03/2019



Em reunião ocorrida na última quarta-feira (27), com a presença da equipe técnica da Semed- Secretaria Municipal de Educação, coordenadores e diretores escolares, foi apresentado o projeto “Conhecendo minha cidade” tem a finalidade de proporcionar aos alunos de 4 e 5 anos da zona rural do munício, a igualdade de conhecimento sobre a historia da cidade de Penedo, pontos turísticos, patrimônio arquitetônico, entre outros temas referentes ao município, possibilitando a essas crianças a valorização e o respeito à beleza da cidade, bem como o zelo pelo patrimônio público, através de atividades desenvolvidas na escola e visitas a cidade.

O projeto será desenvolvido em quatro momentos: Conhecimentos prévios sobre a cidade de Penedo; visitação; diálogo e relatos, debates e produção, tendo seus encerramentos com a exposição à comunidade escolar sobre o trabalho realizado. As datas em que ocorrerão as visitas estão sendo fechadas, com inicio imediato.

O referido projeto que faz parte do Planejamento Estratégico da Semed busca apresentar os espaços da cidade para aquelas crianças que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-los, mostrando alguns pontos turísticos e culturais, focando no conhecimento de seu próprio local de vivência para solidificar a identidade pessoal e cultural, e também a importância de cada um na construção da história de Penedo.

De acordo com o projeto apresentado, um ponto fundamental é compartilhar essas experiências vividas com as outras crianças e com a família; promovendo exposições dos trabalhos produzidos pelos alunos sobre o tema e apresentando à comunidade escolar.

A Secretária municipal de educação Cyntia Alves destacou a importância do projeto na democratização do conhecimento a certa da historia de Penedo, seus pontos turísticos e importância arquitetônica para as crianças dos povoados da zona rural de Penedo.

“Com esse projeto queremos oferecer condições igualitárias para nossas crianças da zona rural, ofertando as mesmas oportunidades dos alunos da zona urbana em conhecer nossa história, preservar nosso patrimônio e assim transformar cada aluno em um agente multiplicador de nossa cultura e tradição”, afirmou a Secretária.



Fonte: Ascom/PMP